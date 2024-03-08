В Иркутской области выбраны малонаселенные территории, которые обеспечат связью

В 2024 году администрации Тулунского района (поселок Октябрьский-2), Нукутского района (деревня Новоселова), и Усть-Удинского района (деревни Лобагай и Халюты) в Иркутской области получат субсидию из регионального бюджета для обеспечения доступа к услугам связи в малонаселенных пунктах. Эта инициатива начала действовать в Приангарье с 2024 года. Для реализации проекта в текущем году выделено 30 млн рублей.
Министр цифрового развития и связи Иркутской области Игорь Рыморенко подчеркнул, что в регионе также проводится федеральная программа по уменьшению цифрового неравенства в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В текущем году в Приангарье к Интернету будут подключены 24 населенных пункта в рамках этой программы.
Федеральная программа открыта для участия деревень и сел с численностью населения от 100 до 500 человек, в то время как региональная программа направлена на обеспечение связи именно в малонаселенных областях. Реализация данных проектов в Приангарье приближает нас к решению проблемы цифрового неравенства, отметил Игорь Рыморенко.
Список населенных пунктов, которые будут получать субсидию по региональной программе, был утвержден специальной комиссией, включающей представителей Правительства, Законодательного Собрания, Общественной палаты Иркутской области и управления Роскомнадзора по региону.