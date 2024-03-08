В Иркутской области выбраны малонаселенные территории, которые обеспечат связью

В 2024 году администрации Тулунского района (поселок Октябрьский-2), Нукутского района (деревня Новоселова), и Усть-Удинского района (деревни Лобагай и Халюты) в Иркутской области получат субсидию из регионального бюджета для обеспечения доступа к услугам связи в малонаселенных пунктах. Эта инициатива начала действовать в Приангарье с 2024 года. Для реализации проекта в текущем году выделено 30 млн рублей.