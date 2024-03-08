В Совфеде объяснили, как назначается пособие на двойню и тройню

Если в семье рождается двойня, тройня или большее количество детей одновременно, пособие будет назначено на каждого. Оду выплату можно оформить на маму, другую на папу. Об этом рассказала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Анастасия Жукова.

По ее словам, если мама не работает, пособие лучше оформить на отца детей. Он при желании может не сидеть в декрете, а выйти на работу, сохранив при этом право на пособие. Деньги будут поступать, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Соответствующий законопроект был принят в январе этого года.