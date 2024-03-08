В Совфеде объяснили, как назначается пособие на двойню и тройню

Если в семье рождается двойня, тройня или большее количество детей одновременно, пособие будет назначено на каждого. Оду выплату можно оформить на маму, другую на папу. Об этом рассказала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Анастасия Жукова.
Как отметила Жукова, размер пособия при суммировании на всех детей должен быть не более 100% от среднего заработка за два года. Минимальная величина установлена на уровне 9 тысяч рублей, а максимальная — 49 тысяч рублей. Если в семье родилось несколько детей одновременно, эти пороги суммируются.
Родители могут оформить сразу две выплаты. Это пособие по уходу за ребенком и единое детское пособие. Такую меру поддержки могут предоставить семьям со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума.
Также важно, чтобы семья соответствовала и другим критериям назначения единого пособия, передает ПГ (18+).