Израилю разрешили участвовать в «Евровидении» после правки текста

Предыдущая версия песни называлась October Rain («Октябрьский дождь»). Организаторы «Евровидения» классифицировали песню как политическую из-за отсылки к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Как пишет Haaretz, в ее тексте есть строки «Не осталось воздуха, которым можно дышать» и «Все они были хорошими детьми, каждый из них»; к тому же, там упоминаются «цветы» — кодовое слово для обозначения погибших на войне солдат.