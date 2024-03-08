Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

«Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Мы ждем его с радостью и волнением. Заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам», — отметил глава государства.
Президент также добавил, что женщины поражают мужчин своим умением все делать быстро, скоро и одновременно тщательно, учитывая все детали.
«Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться. Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем, что для вас важно. С праздником вас! С международным женским днем!» — сказал Путин.
Российский лидер также обратился к женщинам, которые находятся в зоне спецоперации и поддерживают российских бойцов, отметив, что они дают пример стойкости и уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне.