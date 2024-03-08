Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

«Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться. Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем, что для вас важно. С праздником вас! С международным женским днем!» — сказал Путин.