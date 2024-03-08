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«Не пускают». Путешественник из Германии с трудом попал в Калининград

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Немецкие туристы, желающие посетить Россию, сталкиваются со сложностями уже при покупке билета, пишет публицист Дирк Энгельхардт в материале для Berliner Zeitung.
Источник: © РИА Новости

«В берлинском турбюро мне ответили, что по этическим причинам билеты в Россию не продают. Из Польши в Калининград поезда тоже не ходят, придется ехать на автобусе. На мой вопрос о билетах в Гданьск мне также ответили отказом. Таким клиентам, как я, вообще не хотят продавать билеты», — рассказал он.

По его словам, электронное письмо с ответом подписали украинским нацистским лозунгом*.

При этом путешественник отметил легкость получения визы и бронирования гостиницы для поездки в Россию.

"Российскую визу я без проблем получил за 50 евро в течение двух дней, бронирование через интернет прошло без проблем. Так что я поехал в Гданьск на поезде, а билет на автобус до Калининграда купил уже на месте, — поделился журналист.

Приехав в Россию после 16-летнего перерыва, гость из Германии первым делом удивился, что такси больше не нужно «ловить» на улице, а у каждого в телефоне есть приложение для заказа автомобиля. По его словам, поездка стоила затраченных усилий.

*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

туризм и отдых