«Не пускают». Путешественник из Германии с трудом попал в Калининград

«В берлинском турбюро мне ответили, что по этическим причинам билеты в Россию не продают. Из Польши в Калининград поезда тоже не ходят, придется ехать на автобусе. На мой вопрос о билетах в Гданьск мне также ответили отказом. Таким клиентам, как я, вообще не хотят продавать билеты», — рассказал он.