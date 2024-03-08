«Не пускают». Путешественник из Германии с трудом попал в Калининград

«В берлинском турбюро мне ответили, что по этическим причинам билеты в Россию не продают. Из Польши в Калининград поезда тоже не ходят, придется ехать на автобусе. На мой вопрос о билетах в Гданьск мне также ответили отказом. Таким клиентам, как я, вообще не хотят продавать билеты», — рассказал он.
По его словам, электронное письмо с ответом подписали украинским нацистским лозунгом*.
При этом путешественник отметил легкость получения визы и бронирования гостиницы для поездки в Россию.
"Российскую визу я без проблем получил за 50 евро в течение двух дней, бронирование через интернет прошло без проблем. Так что я поехал в Гданьск на поезде, а билет на автобус до Калининграда купил уже на месте, — поделился журналист.
Приехав в Россию после 16-летнего перерыва, гость из Германии первым делом удивился, что такси больше не нужно «ловить» на улице, а у каждого в телефоне есть приложение для заказа автомобиля. По его словам, поездка стоила затраченных усилий.
*Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.