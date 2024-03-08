Михаил Дегтярев поздравил женщин Хабаровского края с Международным женским днем

В заключение своего обращения, Михаил Дегтярев сказал, что все подарки, комплименты и цветы этого дня — это лишь малая часть тех чувств, которые мужчины испытывают к женщинам. Он еще раз поздравил всех женщин с первым и самым прекрасным праздником весны.