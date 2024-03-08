Михаил Дегтярев поздравил женщин Хабаровского края с Международным женским днем

Губернатор Хабаровского края обратился с теплыми словами к женщинам, поздравив их с праздником. Он выразил восхищение тем, как женщины успешно справляются со всеми областями жизни: образованием, карьерой, творчеством, семьей и детьми.
— Для нас, мужчин, важно не только восхищаться достижениями женщин, но и прилагать все усилия, чтобы обеспечить им больше времени и возможностей для заботы о детях и семье, — сказал Михаил Дегтярев.
Он выразил глубокую благодарность и уважение тем женщинам, которые сегодня стоят наравне с защитниками на передовой. Глава региона отметил их смелость и отвагу, признав вклад каждой из них в общую победу.
В заключение своего обращения, Михаил Дегтярев сказал, что все подарки, комплименты и цветы этого дня — это лишь малая часть тех чувств, которые мужчины испытывают к женщинам. Он еще раз поздравил всех женщин с первым и самым прекрасным праздником весны.