Жительница Владивостока с ребенком застряла в чужом городе из-за новых правил

Жительница Приморья решила попытаться получить штамп в чужом городе. Для этого вместе с ребенком ей пришлось ездить в различные районы Казани, но все оказалось безуспешным. Только спустя несколько дней ей все-таки удалось приобрести билеты на самолет до Владивостока, изрядно переплатив.