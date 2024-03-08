Жительница Владивостока с ребенком застряла в чужом городе из-за новых правил

«Забронировала билеты в Казани, а когда приехала выкупать, отказали. На мой вопрос, почему меня спокойно пустили сюда и не могут продать билеты обратно, мне не смогли нормально ответить», — рассказала женщина «КП-Владивосток».
Жительница Приморья решила попытаться получить штамп в чужом городе. Для этого вместе с ребенком ей пришлось ездить в различные районы Казани, но все оказалось безуспешным. Только спустя несколько дней ей все-таки удалось приобрести билеты на самолет до Владивостока, изрядно переплатив.
Примечательно, что с вылетом из Владивостока никаких проблем не возникло и удалось приобрести даже субсидированные авиабилеты.
В настоящее время непонятно, почему сложилась такая ситуация. Согласно указу президента, отсутствие штампа в свидетельстве о рождении ребенка не является помехой для выезда в другой субъект России.
Напомним, в связи с изменениями в законодательстве теперь в свидетельстве о рождении ребенка необходимо ставить специальный штамп, в котором указывается гражданство родителей и место рождения ребенка. Как получить услугу, можно прочитать здесь.