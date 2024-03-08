ВОЗ рекомендовала не употреблять алкоголь на 8 Марта

«Рак молочной железы представляет собой серьезную проблему для здоровья женщин в Европейском регионе ВОЗ, где в 2022 году было зарегистрировано более 600 тысяч случаев заболевания. Роль алкоголя как предотвратимого фактора риска рака молочной железы имеет решающее значение. Для женщин в Европе рак молочной железы является основным раком, вызываемым алкоголем. На его долю приходится 66% всех случаев рака, связанных с алкоголем», — подчеркивается в документе.