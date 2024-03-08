Что произошло в Иркутске в ночь на 8 марта 2024 года: последние новости

Перед судом в Иркутской области предстанет молодой человек из Черемхово, которого обвиняют в хищении государственных средств через программу «Пушкинские карты» по указанию мошенников. За время своих преступных действий он успел похитить более 300 000 рублей с указанных карт. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.