Что произошло в Иркутске в ночь на 8 марта 2024 года: последние новости

В Иркутской области руководитель строительной фирмы задолжал своим сотрудникам 6,3 миллиона рублей заработной платы. С начала ноября 2022 года по конец марта 2023 года глава компании, занимающейся строительством жилых домов в Черемховском и других районах региона, не выплачивал зарплату более 40 работникам. Средства, предназначенные для оплаты труда, были направлены на производственные нужды.
Перед судом в Иркутской области предстанет молодой человек из Черемхово, которого обвиняют в хищении государственных средств через программу «Пушкинские карты» по указанию мошенников. За время своих преступных действий он успел похитить более 300 000 рублей с указанных карт. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
В 2024 году администрации Тулунского района, Нукутского района и Усть-Удинского района в Иркутской области будут получать субсидию из регионального бюджета. Целью субсидии является обеспечение доступа к услугам связи в малонаселенных пунктах, таких как поселок Октябрьский-2, деревня Новоселова, деревни Лобагай и Халюты.