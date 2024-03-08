Приморье оказалось в четвертом десятке регионов по уровню безработицы

Приморье вошло в пятёрку дальневосточных регионов с самым низким уровнем безработицы.
Рейтинг составили специалисты РИА «Новости». Они оценивали количество безработных по отношению к численности рабочей силы в возрасте старше 15 лет.
По этому показателю Приморье в списке наиболее благополучных регионов на Дальнем Востоке заняло четвёртое место. Уровень безработицы в крае составители рейтинга оценивают в 2,6 процента. На то, чтобы найти здесь работу, требуется в среднем 7,2 месяца.
Самые лучшие показатели по стране — на Чукотке, в Ямало-Ненецком Автономном округе и в Санкт-Петербурге — там уровень безработицы не превышает полутора процентов. А хуже всего в России обстоят дела в Ингушетии — там в поисках работы остаётся треть населения.
В среднем по России уровень безработицы по итогам четвертого квартала прошлого года составил 2,9 процента, что на 0,8 процентных пунктов ниже, чем годом ранее.