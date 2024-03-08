Приморье оказалось в четвертом десятке регионов по уровню безработицы

Самые лучшие показатели по стране — на Чукотке, в Ямало-Ненецком Автономном округе и в Санкт-Петербурге — там уровень безработицы не превышает полутора процентов. А хуже всего в России обстоят дела в Ингушетии — там в поисках работы остаётся треть населения.