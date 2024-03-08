Обочины хабаровских дорог кишат автомобилями с цветами

Обочины дороги от остановки «Лазо» до «Сбербанка» заполнились автомобилями, загруженными цветами. Несмотря на то, что каждый букет намерен стать символом заботы и любви в этот особенный день, такая неорганизованная торговля нарушает общественный порядок.