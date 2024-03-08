Обочины хабаровских дорог кишат автомобилями с цветами

Сегодня, 8 марта, отмечается Международный женский день. Этот праздник символизирует уважение, признательность и любовь к женщинам. Праздник весны, когда воздух наполнен ароматом свежих цветов и звуками поздравлений.
Обочины дороги от остановки «Лазо» до «Сбербанка» заполнились автомобилями, загруженными цветами. Несмотря на то, что каждый букет намерен стать символом заботы и любви в этот особенный день, такая неорганизованная торговля нарушает общественный порядок.
Любая коммерческая деятельность, включая продажу цветов, должна быть согласована с местными властями. Согласование торговых точек с мэрией помогает обеспечить безопасность и порядок, а также позволяет городским службам эффективно планировать работу.