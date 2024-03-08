Хабаровский ХК «Амур» разгромил «Металлург» и сравнял счёт в серии плей-офф

Игра состоялась 7 марта в «Платинум арене» и завершилась результатом 5:2 в пользу хозяев. Первый гол на девятой минуте забил нападающий «тигров» Егор Коршков, спустя ещё четыре минуты забил форвард Ян Дрозг. Пропустив две шайбы, соперник активизировал оборону, поэтому второй период закончился ничьей. Автором заключительного и единственного в третьем периоде гола стал защитник «Амура» Евгений Кулик.