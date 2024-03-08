Хабаровский ХК «Амур» разгромил «Металлург» и сравнял счёт в серии плей-офф

Игра состоялась 7 марта в «Платинум арене» и завершилась результатом 5:2 в пользу хозяев. Первый гол на девятой минуте забил нападающий «тигров» Егор Коршков, спустя ещё четыре минуты забил форвард Ян Дрозг. Пропустив две шайбы, соперник активизировал оборону, поэтому второй период закончился ничьей. Автором заключительного и единственного в третьем периоде гола стал защитник «Амура» Евгений Кулик.
«Оборона у нас отработала неплохо, достаточно много блокированных бросков. В прошлом матче этот элемент использовали плохо. Двигаемся дальше, сейчас едем в Магнитогорск. Нужно срочно восстановиться и готовиться к пятому матчу», — прокомментировал итоги игры главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов.
Напомним, серия плей-офф стартовала для хабаровских хоккеистов 2 марта. Первый матч с «Металлургом» закончился поражением, во втором «тигры» взяли у «лис» реванш, в третьем — снова проиграли. Победителем серии станет тот, кто раньше соперника наберёт четыре победы.