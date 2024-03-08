Международный фестиваль Юрия Гагарина пройдёт в Кузбассе с 8 по 12 апреля

К фестивалю присоединятся все субъекты РФ, страны СНГ и дружественные государства. В прошлом году в фестивальном движении участвовали все Города трудовой доблести России, а на главном концерте собрались делегации 18 стран-участниц. «АиФ в Кузбассе» присутствовал на гала-концерте в ЛДК и показывал, что там происходило.