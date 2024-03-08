Международный фестиваль Юрия Гагарина пройдёт в Кузбассе с 8 по 12 апреля. Сейчас в регионе проводят мероприятия памяти Юрия Гагарина в честь его 90-летия. Запланированы и торжества в честь 90-летия кузбасского космонавта Бориса Волынова и к 90-летию со дня рождения Алексея Леонова.
«Кузбасс по праву считается родиной космонавтов. 4 марта отряд покорителей космоса пополнил наш земляк Александр Гребёнкин, который сейчас работает на МКС. Он продолжил славные традиции земляков Алексея Леонова и Бориса Волынова, представителей первого “гагаринского” отряда. И я очень надеюсь, что здоровье позволит Борису Волынову принять участие в Международном фестивале Юрия Гагарина», — сказал Сергей Цивилев.
К фестивалю присоединятся все субъекты РФ, страны СНГ и дружественные государства. В прошлом году в фестивальном движении участвовали все Города трудовой доблести России, а на главном концерте собрались делегации 18 стран-участниц. «АиФ в Кузбассе» присутствовал на гала-концерте в ЛДК и показывал, что там происходило.