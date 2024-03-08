10 литров супа на день. Как мать-героиня из Кузбасса воспитывает 10 детей

Президент России Владимир Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня» многодетной маме из Кузбасса. Это Ольга Стрелюк из города Берёзовского. Вместе с мужем Геннадием они воспитывают 10 детей. У них шесть дочерей и четыре сына. Самой старшей — 23 года, младшей — год и восемь.
Как живёт большая семья, с какими трудностями сталкивается и о чём мечтает, kuzbass.aif.ru рассказала сама Ольга.
Сложно — с одним!
Инна Сергеева, kuzbass.aif.ru: Ольга, мечтали ли вы о такой большой семье?
Ольга Стерлюк: Я сама из большой многодетной семьи. У моих родителей было пять детей. Поэтому хорошо знаю, что это такое. У мужа тоже была немаленькая семья — их было трое. Когда поженились, сразу решили: воспитаем столько ребятишек, сколько Бог даст.
Мой муж Геннадий работает дежурным по железнодорожной станции на угольном предприятии. Любит в свободное время приготовить нам что-то вкусненькое. Занимается пчеловодством — у нас 20 ульев. Я домохозяйка, не работаю, по образованию портниха, люблю петь.
Старшей дочери Анастасии 23 года. Она фармацевт, живёт в Томске. Сыну Владиславу 22 года, он работает на автотранспортном предприятии и параллельно проходит альтернативную службу. Умеет играть на гитаре. Одна из дочерей Юля — студентка, заочно учится в Омском педагогическом институте на учителя русского языка и литературы. Ей 19 лет. Любит готовить, помогает отцу с пчёлами, играет на пианино и балалайке.
В этом году из школы выпускается одиннадцатиклассница Арина, ей 17 лет. Она хочет поступать в Кемеровский государственный университет на дефектолога. Она тоже музыкальная — играет на пианино и скрипке. Дочка Ксения учится в восьмом классе. Ей по душе гитара и балалайка.
12-летний сын Данил увлекается конструкторами и тоже ходит в музыкальную школу. На пианино играет дочка Альбина. Ей 10. Есть у нас в семье и первоклассник — Марк. Он помогает папе. Планируем и его отдать на музыку.
И младшие ребятишки — Тимофею пять лет, Меланье — год и восемь.
— Говорят, трудно только с двумя-тремя, дальше проще. Вы согласны с этим?
— Точно знаю, что сложнее всего с одним — он требует больше внимания. Когда детей много, они уже больше общаются друг с другом. И тогда действительно легче.
Я стараюсь уделить внимание каждому. Иногда даже распределяю по дням. Например, сегодня с одними пойду в гости, кого-то завтра возьму с собой в магазин. Вечером стараюсь собрать всех на общий ужин, чтобы дети поделились проблемами, рассказали, что произошло в школе. Перед сном — чтение. Могу сама вслух почитать или включаю аудиокнигу.
Свой отдых оставляю на вечер. Когда дети ложатся спать, выделяю себе хотя бы полчаса: читаю или шью, пью чай. С мужем тоже поддерживаем отношения — устраиваем свидания, ходим в кафе, в гости. В этом году будет уже 25 лет, как мы познакомились. Главное в отношениях — уважать взгляды друг друга, принимать свою вторую половинку такой, какая она есть.
А ещё нужно быть едиными в воспитании детей. В семье должны быть общие правила, которые поддерживают оба. Должна быть дисциплина. У нас христианская семья, мы воспитываем смирение и послушание, рассказываем о том, что характер нужно уметь усмирять.
Поднос крылышек и кастрюля супа.
— Расскажите о вашем быте: много ли еды варите, как проходит ваш день?
— Живём в большом двухэтажном доме площадью около 170 кв. м. Приобрести его помогла администрация — дала беспроцентный заём на 20 лет. На первом этаже кухня, коридор и гостиная. На втором три комнаты: наша с мужем, девочек и мальчиков. У детей двухэтажные кровати, столы. В каждой — по большому шкафу, где строго распределены вещи: домашние, выходные и школьные. Есть большой балкон, который летом превращается в игровую. Есть у нас небольшое хозяйство: два поросёнка, 18 кур, небольшой огородик.
День начинается в 7 часов. Старший сын и папа уходят на работу, взрослые школьники забирают младших, и все вместе идут в школу. Я с малышами поднимаюсь в девять. Готовить стараюсь в первой половине дня, чтобы потом было время на уроки с детьми, прогулки, отдых. Варю много. Например, поднос запечённых куриных крылышек, кастрюлю гречки и компота, 10 литров супа. В день уходит по две булки хлеба. Если готовим выпечку — то большой поднос.
Любим пить много чая. У нас на кухне 5-литровый термопот не выключается. Часов в 12 начинают приходить из школы младшие дети, затем старшие. Обедают и идут в музыкальную школу. Затем садимся делать уроки. Днём немного отдыхаем — читаем. Летними вечерами часто собираемся в беседке, муж делает шашлыки. К детям приходят друзья, и у нас становится ещё шумнее и веселее. Спать ложимся в 23 часа.
День на сборы.
— Какая самая большая сложность в многодетной семье? И как вам помогает государство?
— Труднее всего куда-то собраться всем вместе и выехать. Нужно всех настроить, причесать, собрать, одеть, проконтролировать, кого-то поторопить. На одну такую поездку мы тратим, как правило, целый день.
Если говорить о помощи, прежде всего это ежемесячные выплаты на детей. На шестерых я получаю федеральные средства. Есть бесплатное питание для школьников, мы не платим за музыкальную школу, за проезд в общественном транспорте. Можно оформить субсидию на коммунальные платежи.
Раз в год от города есть выплата 5 000 ₽ на всю семью. Предлагают и путёвки в детские лагеря, санатории, но мои дети домашние, ездить никуда не любят. Выделяется помощь на подготовку к школе — по 10 000 ₽ безналичными. Пользуемся и такой помощью как соцконтракт, когда адресно выделяются средства на приобретение необходимого. Так нам помогли купить кровать и плитку.
Много вещей нам просто отдают, даже с этикетками. Мы благодарны всем за помощь. Хотим установить в доме котёл, чтобы засыпал уголь и забыл. Планируем ремонт сделать, а муж мечтает приобрести мотоблок.
— Расскажите о награде. Она была неожиданной?
— О награде я узнала, когда родила десятого ребёнка — Меланью. Оказалось, нужно собирать документы и писать заявление в администрации города. Полгода ушло на сбор бумаг. Потребовались все грамоты, дипломы и награды детей и мужа. Их оказалось много — за участие в олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях.
Очень помогла нам администрация города в оформлении. Специалисты сказали, что подобного опыта ещё не было, поэтому с нами проходят всё в первый раз. О том, что мне вручили награду, узнала от знакомых и родственников, которые стали звонить, писать и поздравлять. Они первые прочитали об этом в интернете. Мне прислали правительственную телеграмму и букет цветов. Говорят, награду в Москве будет вручать сам президент.