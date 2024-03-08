10 литров супа на день. Как мать-героиня из Кузбасса воспитывает 10 детей

День начинается в 7 часов. Старший сын и папа уходят на работу, взрослые школьники забирают младших, и все вместе идут в школу. Я с малышами поднимаюсь в девять. Готовить стараюсь в первой половине дня, чтобы потом было время на уроки с детьми, прогулки, отдых. Варю много. Например, поднос запечённых куриных крылышек, кастрюлю гречки и компота, 10 литров супа. В день уходит по две булки хлеба. Если готовим выпечку — то большой поднос.