Священник рассказал, кого стоит поздравлять 8 марта

«Вполне уместно 8 марта поздравить своих женщин — тех, кто празднует, подарить подарки, цветы. На мой взгляд, с любым праздником надо поздравлять тех, кто его празднует. Например, православные могут из дружеских соображений поздравить мусульман с Курбан-байрамом, а мусульмане православных — с Пасхой. В Церкви к 8 марта отношение от отрицательного до максимально положительного, и у каждой позиции есть свои сторонники среди духовенства и мирян», — сказал Первозванский.
По его словам, «на официальном уровне Русская церковь 8 марта, если можно так сказать, не замечает»: в храмах не служат молебнов, как на некоторые другие гражданские праздники, например, Новый год, 9 мая, 1 сентября. Связана такая позиция Церкви, по мнению священника, с «революционным» происхождением праздника.
«Если говорить про восприятие рядовых верующих и священнослужителей, то часть людей вспоминает Клару Цеткин и Розу Люксембург, революционные события, первые демонстрации женщин — и еще с советских времен относится к 8 марта отрицательно, как к празднику раскрепощенной, распущенной, “освобожденной” от семейных и прочих обязанностей женщины. Они его игнорируют и призывают с ним не поздравлять, говорят об альтернативах, которые есть в церковном календаре, или вовсе утверждают, что практика специальных “мужских” и “женских” праздников в Церкви ни к чему», — рассказал Первозванский.
Однако большая часть верующих, считает священник, об этом революционном прошлом не вспоминает, участвует и относится к нему нейтрально, «как к гражданскому празднику, не вкладывая какой-то религиозный, духовный смысл: это женский день — поздравление мам, бабушек, радование о том, что они у нас есть, дарение подарков».
«Есть еще третья группа верующих, я к ней отношусь, которые пытаются наполнить праздник духовным содержанием, в частности, призывая установить на этот день Память всех святых праведных жен — тогда у каждой женщины будут в этот день именины. Сделать это можно по образу того, что День любви, семьи верности у нас приурочен к празднованию Петра и Февронии или День города приурочивается к дню всех местных святых. Например, в Москве день всех московских святых празднуется на День города. Но в связи с праздником 8 марта это пока никак не реализовано», — рассказал протоиерей.
Он пояснил, что в Церкви есть практика соборного поминовения (сразу множества святых), например, Собор всех святых определенной епархии.
«Установить на 8 марта День память всех святых праведных жен нужно, чтобы праздник перестал быть “революционным” для одних или был бы не просто хорошим, добрым днем для других, а ещё имел бы свой духовный смысл, призывал нас задуматься о женской святости. Также я считаю, что нужно на 23 февраля установить церковный праздник всех православных воинов. И тогда этот день так же из первоначально революционного события, из дня Рабоче-крестьянской Красной армии, превратится в событие, у которого есть реальное духовное измерение», — заключил собеседник агентства.