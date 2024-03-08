Священник рассказал, кого стоит поздравлять 8 марта

«Есть еще третья группа верующих, я к ней отношусь, которые пытаются наполнить праздник духовным содержанием, в частности, призывая установить на этот день Память всех святых праведных жен — тогда у каждой женщины будут в этот день именины. Сделать это можно по образу того, что День любви, семьи верности у нас приурочен к празднованию Петра и Февронии или День города приурочивается к дню всех местных святых. Например, в Москве день всех московских святых празднуется на День города. Но в связи с праздником 8 марта это пока никак не реализовано», — рассказал протоиерей.