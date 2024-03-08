Хабаровск вышел в лидеры в России по показателю «Работа и доходы»

В частности, крупнейший город Дальнего Востока вышел в лидеры в аспектах хороших возможностей трудоустройства и профессионального развития. В Хабаровске вдвое ниже среднего по России уровень безработицы, всего 0,29%, а по пункту «Работа и доходы» муниципалитет достиг отметки в 55,6 из 100 баллов при средней для страны цифры в 52,3 балла. Отметились хабаровчане и в сфере изобретений и инноваций: при расчёте на 1 млн человек в городе оказались более 3 тысяч заявок на патенты при среднем показателе в стране около 2,6 тысяч.



Напомним, общий объём реализуемых и реализованных при участии ВЭБ.РФ проектов на Дальнем Востоке составляет порядка 4,8 трлн рублей. В их числе модернизация аэропортов и морских портов, создание центров обработки данных для локализации IT-инфраструктуры, строительство горно-обогатительных комбинатов и заводов по выпуску минеральных удобрений. В списке интересов корпорации также участие в обновлении общественного транспорта в городах, развитие туризма, строительство жилья и модернизация комплекса ЖКХ, строительство школ.