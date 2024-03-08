Примкрайстат нарисовал портрет средней приморской женщины

По данным статистики, средний возраст приморской женщины составляет 43 года. Она почти на 5 лет старше среднестатистического приморского мужчины. При этом женщин гораздо больше и среди долгожителей — более 300 представительниц прекрасного пола в Приморье перевалили за 95 лет.