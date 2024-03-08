Примкрайстат нарисовал портрет средней приморской женщины

Жительницы Приморья живут дольше приморских мужчин. Это показали исследования Примкрайстата, результаты которых обнародовали в канун Международного женского дня.
Представительницы прекрасной половины человечества составляют больше половины всего населения Приморского края — их 53 процента от общего числа жителей региона. При этом почти 80 процентов из них живут в городах.
На каждую 1000 приморских женщин приходится только 879 мужчин. Доля женского населения региона по сравнению с 1991 годом выросла на 2 процента.
По данным статистики, средний возраст приморской женщины составляет 43 года. Она почти на 5 лет старше среднестатистического приморского мужчины. При этом женщин гораздо больше и среди долгожителей — более 300 представительниц прекрасного пола в Приморье перевалили за 95 лет.
Примкрайстат назвал также возраст, когда приморские девушки чаще всего выходят замуж — это 20−25 лет. А средний возраст матери при рождении первого ребёнка составляет 29 лет.