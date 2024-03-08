Имеют свой бизнес и активно занимаются волонтерством: Иркутскстат составил портрет жительниц региона

В Международный женский день Иркутскстат рассказал, какие же они — жительницы Иркутской области. Так, женщины — не только прекрасная, но и большая часть населения Иркутской области. Они составляют 54,1% жителей региона.
— По данным на начало 2023 года в регионе проживало 1268,4 тысячи женщин. Большинство из них (78,8%) в городской местности, — говорят в ведомстве.
На каждую 1000 представителей сильного пола приходится 1179 дам. Чуть больше половины (51%) женского населения трудоспособного возраста.
Свыше 6 тысяч долгожительниц проживает в регионе (от 90 лет и старше). При этом 94 из них перешагнули 100-летний рубеж. Средний возраст наших землячек — 41 год.
Ожидаемая продолжительность жизни женщин, родившихся в 2022 году, — 75 лет.
В репродуктивном возрасте (15−49 лет) находятся 559,5 тыс. женщин — это 44% от численности женщин региона. В наиболее благоприятном для рождения детей возрастном интервале (20−29 лет) находятся 115,6 тысячи представительниц прекрасного пола.
В брак сибирячки предпочитают вступать в возрасте от 20 до 29 лет. В возрасте до 20 лет брачный союз зарегистрировали 1234 невесты, в 60 лет и старше — 300 женщин.
Чаще всего жительницы Иркутской области работают в сферах здравоохранения, образования. Однако чуть более 8% также владеют собственным бизнесом либо занимаются предпринимательской деятельностью.
Женщины Приангарья активно занимаются волонтерством. В течении последнего года различными формами добровольной общественной деятельности было занято 89 тысячи женщин в возрасте 15 лет и старше. Это в 3 раза больше числа мужчин-волонтеров.