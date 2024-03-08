Всероссийская акция «Красивый выход» состоялась в Хабаровске

В преддверии Международного женского дня, по всей стране пронеслась III Всероссийская акция «Красивый выход» (12+), где участвовали более 50 городов, включая прекрасный Хабаровск. Женщины города собрались в Дальневосточном художественном музее, чтобы познакомиться с историей уникальных экспонатов, провести вместе время и показать свои утонченные вечерние наряды. Корреспондент Кристина Кирса и заместитель главного редактора ИА AmurMedia Любовь Ахремцова посетили мероприятие, пообщались с участницами и организаторами мероприятия.
Атмосфера в Художественном музее была наполнена духом творчества, стиля и радости. Сотрудники музея провели экскурсию и рассказали об истории уникальных экспонатов. Участницы акции продемонстрировали не только свои наряды и образы, но и поделились историями и впечатлениями, создавая уникальную атмосферу праздника и вдохновения.
— Это всероссийская акция. Ей уже три года. «Красивый выход» (12+) стартовал в Санкт-Петербурге, и там все начиналось очень так грандиозно, помпезно. Сотни женщин в вечерних туалетах, в красивых шляпах, посещают театры, музеи, а СМИ в свою, это все красиво преподносят. Я, если честно, только любовалась и думала, что подобные мероприятия нужны и на Дальнем Востоке. Набралась смелости и написала сообщение организатору Анне Михайловой, она дизайнер питерский. Она ответила, что уже давно хотела сотрудничать с Хабаровском. В итоге, она попросила все наши образы, кто в каком будет платье и сделала нам прекрасные шляпы, — рассказала руководитель школы современного этикета Татьяна Крупеня.
Этот день стал воплощением красоты, грации и женственности, оставив незабываемые воспоминания и эмоции как для участниц, так и для всех присутствовавших. Празднование женской силы и великолепия весьма важно, и такие мероприятия только подчёркивают роль женщин в обществе и их неподвластную красоту.