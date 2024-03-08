Всероссийская акция «Красивый выход» состоялась в Хабаровске

— Это всероссийская акция. Ей уже три года. «Красивый выход» (12+) стартовал в Санкт-Петербурге, и там все начиналось очень так грандиозно, помпезно. Сотни женщин в вечерних туалетах, в красивых шляпах, посещают театры, музеи, а СМИ в свою, это все красиво преподносят. Я, если честно, только любовалась и думала, что подобные мероприятия нужны и на Дальнем Востоке. Набралась смелости и написала сообщение организатору Анне Михайловой, она дизайнер питерский. Она ответила, что уже давно хотела сотрудничать с Хабаровском. В итоге, она попросила все наши образы, кто в каком будет платье и сделала нам прекрасные шляпы, — рассказала руководитель школы современного этикета Татьяна Крупеня.