Жители Хабаровского края и ЕАО могут легко оформить страховую пенсию на портале Госуслуг

— Когда жители края и автономии достигают пенсионного возраста, наши специалисты на основании сведений, которыми располагают, проверяют у каждого соблюдение условий назначения страховой пенсии. Если индивидуальный лицевой счет содержит все периоды трудовой деятельности, то человек получает уведомление о возможности подать через портал госуслуг заявление о назначении пенсии в автоматическом режиме. Предварительно электронный сервис предложит ответить на несколько вопросов для уточнения полноты пенсионных прав и рассчитает размер пенсии. В случае согласия гражданина мы назначим ему пенсию автоматически, уведомление об этом поступит заявителю в личный кабинет в течение трех часов. При этом пенсия будет выплачиваться согласно личному выбору, который человек укажет в своем заявлении. Она будет перечисляться на банковский счет, или доставляться Почтой России, — пояснила управляющий ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.