Жители Хабаровского края и ЕАО могут легко оформить страховую пенсию на портале Госуслуг

В 2024 году Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО назначило более 800 страховых пенсий по старости. Большинство из них — по одному заявлению, поданному на портале Госуслуг (18+), без дополнительных действий и подтверждающих документов со стороны самого человека. Это стало возможным благодаря информационной системе Социального фонда, в которой учитываются ключевые сведения. Цифровые сервисы и инструменты позволяют существенно упростить процесс оформления пенсии для гражданина, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу фонда.
Оформить страховую пенсию по старости в 2024 году могут женщины, которым исполнится 58 лет, и мужчины, достигшие 63 лет. При этом им понадобится не меньше 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. Эти требования не затрагивают другие виды пенсий.
— Когда жители края и автономии достигают пенсионного возраста, наши специалисты на основании сведений, которыми располагают, проверяют у каждого соблюдение условий назначения страховой пенсии. Если индивидуальный лицевой счет содержит все периоды трудовой деятельности, то человек получает уведомление о возможности подать через портал госуслуг заявление о назначении пенсии в автоматическом режиме. Предварительно электронный сервис предложит ответить на несколько вопросов для уточнения полноты пенсионных прав и рассчитает размер пенсии. В случае согласия гражданина мы назначим ему пенсию автоматически, уведомление об этом поступит заявителю в личный кабинет в течение трех часов. При этом пенсия будет выплачиваться согласно личному выбору, который человек укажет в своем заявлении. Она будет перечисляться на банковский счет, или доставляться Почтой России, — пояснила управляющий ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.
Жители Хабаровского края и ЕАО всегда могут быть в курсе того, как формируется их пенсия. Для этого достаточно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале госуслуг. Из нее можно узнать свой стаж и количество заработанных пенсионных коэффициентов. Уведомление об этом Социальный фонд раз в три года направляет в личный кабинет на портале госуслуг мужчинам, начиная с 45 лет, женщинам — с 40 лет. Благодаря этой информации у наших земляков есть возможность заранее оценить размер своей будущей пенсии и заодно проверить переданные работодателями сведения, на основе которых она рассчитывается.