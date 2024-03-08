Цена тюльпанов по Владивостоке выросла 8 марта почти в 2 раза

Городские власти усилили рейды по выявлению незаконной торговли. Только за 7 марта представители административных комиссий краевого центра составили свыше 70 протоколов об административных правонарушениях. Торговля в неположенном месте влечёт штраф до 2000 рублей. Накладывать штраф за это нарушение можно не чаще одного раза в сутки. При этом, по словам самих торговцев, ежедневный оборот каждой такой точки превышает 50−70 тысяч рублей, поэтому такие штрафы никого не останавливают.