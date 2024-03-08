Женский праздник в небе: Аэрофлотом 8 Марта полетят более 51 тысячи пассажирок

Из 12,6 миллионов участников программы «Аэрофлот Бонус» более 6,5 миллионов — женщины. Среди обладательниц Серебряного уровня чаще всего встречаются имена Елена, Ольга и Ирина, а девушек со статусом Золотой и Платиновый чаще всего зовут Еленой, Ольгой и Натальей.