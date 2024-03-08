Женский праздник в небе: Аэрофлотом 8 Марта полетят более 51 тысячи пассажирок

Более 51 тысячи представительниц прекрасного пола отправятся в путешествие с Аэрофлотом в Международный женский день, сообщает ИА PrimaMedia cо ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) пресс-службы Аэрофлота.
Топ-10 самых популярных женских имен на рейсах Аэрофлота от 8 марта: Елена, Ольга, Анна, Екатерина, Ирина, Наталья, Татьяна, Светлана, Анастасия и Юлия.
Из 12,6 миллионов участников программы «Аэрофлот Бонус» более 6,5 миллионов — женщины. Среди обладательниц Серебряного уровня чаще всего встречаются имена Елена, Ольга и Ирина, а девушек со статусом Золотой и Платиновый чаще всего зовут Еленой, Ольгой и Натальей.
Напомним, в 2023 году международный аэропорт Владивосток перевез 2,5 миллиона пассажиров, что на 20% больше, чем в 2022 году. Впервые за всю историю воздушной гавани Приморья пассажиропоток компании «Аэрофлот» превысил один миллион пассажиров.