Засыпанные участки, массовые ДТП, дрифтеры: обстановка на дорогах Приморья во время снегопада 8 марта

Несколько ДТП, включая массовые, произошли на дорогах Приморского края 8 марта. Обстановку осложнил снегопад, который прошел в нескольких муниципалитетах сразу. Несколько аварий зафиксировали и во Владивостоке. «КП — Дальний Восток» публикует информацию, которая известна к этому часу.