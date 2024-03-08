Засыпанные участки, массовые ДТП, дрифтеры: обстановка на дорогах Приморья во время снегопада 8 марта

Несколько ДТП, включая массовые, произошли на дорогах Приморского края 8 марта. Обстановку осложнил снегопад, который прошел в нескольких муниципалитетах сразу. Несколько аварий зафиксировали и во Владивостоке. «КП — Дальний Восток» публикует информацию, которая известна к этому часу.
ДТП произошло на трассе в районе Кневичей (Артем — Заводской), сообщили очевидцы. Из большегруза высыпался «скальник». У машины отцепился прицеп, что привело к аварии. Судя по онлайн-картам, на участке сохраняется затрудненное движение.
Авария, в которой пострадал человек, произошла в Надеждинском районе. В Кипарисово водитель Nissan Sunny не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Toyota Prius, сообщает Telegram-канал autogarant_vl.
Пассажиры Sunny заявляют, что рулевой их автомобиля был в опьянении. Сам водитель Nissan сбежал с места происшествия. Одну из пассажирок Sunny доставили в медучреждение.
В Большом Камне гонщик на заснеженной дороге улетел в кусты, сообщает dpskontrol_125rus.
А утром 8 марта массовое ДТП произошло под Михайловкой. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Два легковых авто столкнулись на Постышева во Владивостоке.
Напомним, с начала ночи активно используются противогололедные реагенты на ключевых трассах Владивостока и Приморья, включая объездную дорогу Седанка — Патрокл и центральные улицы. Всего в работах участвует 169 единиц техники.