Главный тренер хабаровского «Амура» оценил игру команды против «Металлурга»

7 марта в Хабаровске прошла знаковая встреча между хоккейными командами «Амур» и «Металлург». Они соперничали за место в полуфинале. Это была уже четвертая игра между командами в рамках четвертьфинала за Кубок Гагарина. Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:2.
«Металлург» предварительно лидировал в серии со счетом 2:1. Хабаровские хоккеисты не подвели ожидания болельщиков и показали взрывной матч. Результат — 5:2 в пользу «Амура», и теперь счет в серии равен — 2:2.
— Поздравляю всю прекрасную половину человечества с этим прекрасным праздником. В особенности всех болельщиц «Амура», — сказал Андрей Мартемьянов.
Он высоко оценил достижения своей команды и отметил, что его подопечные забили несколько качественных голов, в то время как команда соперника обладает навыками агрессивной атакующей игры, что вызывает уважение.
Андрей Мартемьянов особенно выделил усилия своей команды в третьем периоде, когда команда начала играть по счету, а оборона успешно справилась со своей задачей, блокировав большое количество бросков соперника.
Похвалу получил и вратарь команды Игорь Бобков.
— Отмечу Игоря Бобкова, который держал нас в игре. Честь и хвала ему, — сказал наставник «Амура».
Напоследок, главный тренер обозначил следующие шаги команды.
— Двигаемся дальше, сейчас едем в Магнитогорск. Нужно как-то срочно восстановиться и готовиться к пятому матчу, — добавил тренер.
Намеченная дата пятого матча — 9 марта, и он будет проведен в Магнитогорске. Время начала — 14:30 по московскому времени.