Главный тренер хабаровского «Амура» оценил игру команды против «Металлурга»

7 марта в Хабаровске прошла знаковая встреча между хоккейными командами «Амур» и «Металлург». Они соперничали за место в полуфинале. Это была уже четвертая игра между командами в рамках четвертьфинала за Кубок Гагарина. Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:2.