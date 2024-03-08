Психолог рассказала, какой подарок на 8 Марта подойдёт всем хабаровчанкам

«У всех представительниц прекрасного пола есть любимые и нелюбимые цветы, стиль оформления букета и прочее. Выбор сладостей, которые можно приобрести в подарок, сейчас как никогда широк — конфеты, пирожные ручной работы, клубника в шоколаде, букеты из фруктов. Главное, не быть слишком формальным — коробка конфет будет уместнее для коллег или не слишком близких родственниц, а любимую женщину лучше удивить нестандартным подходом», — советует специалист.