Психолог рассказала, какой подарок на 8 Марта подойдёт всем хабаровчанкам

Как не ошибиться с выбором подарка, сколько денег на него потратить и существует ли универсальный презент, рассказала «АиФ-Дальинформ» психолог, гештальт-терапевт Екатерина Любачевская.
Традиция дарить подарки, напомнила специалист, в первую очередь представляет собой обмен эмоциями, а не материальными ценностями. Поэтому руководствоваться исключительно стоимостью вещи не стоит: «Можно попасть впросак, когда одариваемая вами девушка почувствует себя или должной, если подарок дорогой, но вы еще не так близки — или, наоборот, не ценной, поскольку подарок формален».
«Не исключайте возможности спросить прямо о предпочтениях и желаемом подарке. Здесь есть одна хитрость, которая может несомненно помочь — обращайте внимание при расспросах на невербальные сигналы. Обычно то, что нам симпатизирует, бессознательно вызывает подъем энергии, блеск в глазах и улыбку. По этому принципу легко обнаружить истинные желания», — рекомендует психолог.
Если времени на раздумья уже не осталось, можно прибегнуть к классическим цветам и сладостям. Как отмечает Любачевская, эти подарки — самые ожидаемые и самые ассоциативно возникающие в сознании. Кроме того, даже к такому презенту можно подойти небанально и проявить изобретательность.
«У всех представительниц прекрасного пола есть любимые и нелюбимые цветы, стиль оформления букета и прочее. Выбор сладостей, которые можно приобрести в подарок, сейчас как никогда широк — конфеты, пирожные ручной работы, клубника в шоколаде, букеты из фруктов. Главное, не быть слишком формальным — коробка конфет будет уместнее для коллег или не слишком близких родственниц, а любимую женщину лучше удивить нестандартным подходом», — советует специалист.
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