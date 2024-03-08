Стены нового храма на Стрелке в Красноярске покрасят в золотистый цвет

Стены будущего храма на Стрелке покрасят в золотистый цвет. 6 марта на стройку приезжал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон.
«Цвет выбрали коллективным решением Владыки, отца Николая, дизайнера и проектировщика», — сообщают социальные сети храма Иоакима и Анны.
Также на встрече обсудили шлифовку стен и наметили сроки выкраски. Сейчас специалисты не могут приступить к покраске — на улице все еще холодно. Новый этап работ начнется, как только позволит погода.
Напомним, у храма на Стрелке долгая история. По изначальному проекту это должен был быть большой кафедральный собор, а разговоры о его строительстве начались еще в 2012 году. Однако дальше обсуждений дело не шло.
В 2017 году землю все же передали. Строительство началось спустя шесть лет.
Новый красноярский храм будет небольшим. Высота от земли до кончика креста — 27 метров.