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Стены нового храма на Стрелке в Красноярске покрасят в золотистый цвет

Будущему храму Иоакима и Анны в Красноярске выбрали цвет стен.
Источник: Храм Иоакима и Анны на Стрелке | КРАСНОЯРСК

Стены будущего храма на Стрелке покрасят в золотистый цвет. 6 марта на стройку приезжал митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон.

«Цвет выбрали коллективным решением Владыки, отца Николая, дизайнера и проектировщика», — сообщают социальные сети храма Иоакима и Анны.

Также на встрече обсудили шлифовку стен и наметили сроки выкраски. Сейчас специалисты не могут приступить к покраске — на улице все еще холодно. Новый этап работ начнется, как только позволит погода.

Напомним, у храма на Стрелке долгая история. По изначальному проекту это должен был быть большой кафедральный собор, а разговоры о его строительстве начались еще в 2012 году. Однако дальше обсуждений дело не шло.

В 2017 году землю все же передали. Строительство началось спустя шесть лет.

Новый красноярский храм будет небольшим. Высота от земли до кончика креста — 27 метров.

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