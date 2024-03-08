Стандарт по развитию креативных индустрий реализуют в Хабаровском крае

Презентация различных креативных проектов была проведена для Светланы Чупшевой и Игоря Шувалова на встрече с представителями креативного сектора региона. Проекты включали в себя использование искусственного интеллекта в дизайне, организацию фестиваля современной культуры «СТАРПОРТ», а также арт-проект «Молекула». Этот проект представляет собой частное трансформируемое пространство, включающее в себя мастерскую, мини-галерею и зал для демонстрации мультимедийных проектов, с целью создания физических картин и цифрового контента.