Стандарт по развитию креативных индустрий реализуют в Хабаровском крае

Губернатор Хабаровского края и глава Агентства стратегических инициатив подписали соглашение о развитии креативных индустрий. Соглашение определяет условия для роста креативного предпринимательства и его вклада в экономику.
— Разработанный по поручению президента России региональный стандарт предоставляет новые возможности для наших креативных индустрий. Он обогатит нашу систему развития отрасли, используя лучшие региональные практики. Более того, сегодняшняя креативная экономика является одним из ключевых факторов роста Хабаровского края, — сказал Михаил Дегтярев.
Креативные индустрии вносят порядка 2% в валовой региональный продукт Хабаровского края, занимая трудом около 7,5 тысячи людей. Компании этого сектора генерируют выручку в размере 38 миллиардов рублей в год. В регионе присутствует значительный потенциал для роста и развития креативной экономики. Светлана Чупшева заявила о готовности работать с командой Хабаровского края и предпринимателями для определения инструментов и механизмов, которые помогут укрепить финансовую составляющую их работы.
Презентация различных креативных проектов была проведена для Светланы Чупшевой и Игоря Шувалова на встрече с представителями креативного сектора региона. Проекты включали в себя использование искусственного интеллекта в дизайне, организацию фестиваля современной культуры «СТАРПОРТ», а также арт-проект «Молекула». Этот проект представляет собой частное трансформируемое пространство, включающее в себя мастерскую, мини-галерею и зал для демонстрации мультимедийных проектов, с целью создания физических картин и цифрового контента.
— В ВЭБе уверены, что креативные сообщества являются незаменимым элементом современной городской экономики. Все предлагаемые нами в госкорпорации компетенции ориентированы на использование современной городской среды для раскрытия креативного потенциала жителей, позволяя им проявить свои способности. Наша цель — сделать креативный бизнес прибыльным и востребованным, чтобы предприниматели активно развивали эту область, — сказал Игорь Шувалов.
По словам первого заместителя председателя правительства Хабаровского края Марии Авиловой, Хабаровский край — один из лидеров по уровню креативного бизнеса на Дальнем Востоке, занимая 65% от общего количества таких компаний в ДФО, включаю Приморский край и Республику Саха (Якутия).