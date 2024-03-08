Главные городские часы поздравили красноярок с 8 Марта (видео)

Об этом сообщили в мэрии.
Сегодня, 8 марта традиционный бой главных городских часов на башне красноярской мэрии сменила музыка из песни «Королева красоты». Услышать музыкальную композицию жители и гости города смогут в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00.
Напомним, традиция играть по праздникам и знаменательным датам различные мелодии появилась у главных городских часов летом 2019 года при мэре Сергее Еремине.
Аранжировку известных мелодий выполнил Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы № 4 имени Дмитрия Хворостовского. Запуск первой мелодии состоялся в День знаний.