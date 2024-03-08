Кемеровчанам нужно 200 тыс. рублей в месяц, чтобы стать счастливыми

Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тысяч рублей в месяц. Интересно, что мужчинам нужно на 30% больше, чем женщинам. Самые скромные запросы у молодёжи до 24 лет, которым хватит 160 тыс. рублей в месяц. Чем выше уровень дохода, тем больше человеку нужно денег, чтобы быть счастливым.