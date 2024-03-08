Кемеровчанам нужно 200 тыс. рублей в месяц, чтобы стать счастливыми

По данным опроса сервиса SuperJob, кемеровчанам для счастья нужно 200 тыс. рублей в месяц. Год назад эта сумма составляла 180 тыс. рублей.
Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тысяч рублей в месяц. Интересно, что мужчинам нужно на 30% больше, чем женщинам. Самые скромные запросы у молодёжи до 24 лет, которым хватит 160 тыс. рублей в месяц. Чем выше уровень дохода, тем больше человеку нужно денег, чтобы быть счастливым.
Очевидно, что кузбассовцам до счастья далеко. Средняя зарплата в регионе за 2023 год составила 65 тыс. рублей.
Больше всего денег для счастья нужно москвичам — 267 тысяч рублей в месяц. Второе место занял Владивосток (250 тыс.), третье — Санкт-Петербург (237 тыс.). В топ-5 вошли также Челябинск (235 тыс.), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тыс.). Дешевле всего, в 178 тыс. рублей, своё счастье оценивают жители Кирова.