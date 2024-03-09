Выставка комнатных растений открылась в Иркутске

"Я выращиваю их в домашних условиях на стеллажах в гостиной, — говорит она. — Конечно, у меня есть и фиалки, и бегонии, но суккуленты всё-таки ближе. Занимаюсь распространением этих растений и могу рассказать, как за ними правильно ухаживать. В работе с суккулентами есть свои тонкости: например, при перепадах температур на 10−15 градусов они могут вырасти до больших размеров — от 30 до 40 сантиметров.