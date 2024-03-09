Выставка комнатных растений открылась в Иркутске

Только-только наступила весна, а в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея по-настоящему летнее буйство зелени. Здесь проходит выставка «Дарите женщинам цветы». Отличная возможность, чтобы выбрать выбрать для своей любимой не тюльпаны и мимозы, а фиалки и сансевиерии. Подробности в материале irk.aif.ru.
Гости из жарких стран
«5 марта открылась традиционная выставка комнатных растений, коллекционеры из разных городов региона привезли немало цветущей экзотики — филаргонии, фиалки, стрептокарпусы и многое другое, — рассказывает руководитель выставки Лидия Горбанёва. — Эту выставку мы проводим уже около 20 лет. Весной всегда стараемся организовать экспозицию именно к 8 марта».
На выставке можно увидеть самые разные цветы, многие — из разных стран. Лидия Ивановна получает сансевиерии из Индонезии, Таиланда и других жарких стран, а потом «приучает» их к сибирским условиям.
«Мы с ними уже практически “сговорились”, и они неплохо дают потомство», — делится она.
С каждым годом мода на комнатные растения меняется. Сейчас набирают всё большую популярность у коллекционеров суккуленты — в коллекции Анастасии Дупленко более 10 тысяч таких растений четырёхсот видов.
"Я выращиваю их в домашних условиях на стеллажах в гостиной, — говорит она. — Конечно, у меня есть и фиалки, и бегонии, но суккуленты всё-таки ближе. Занимаюсь распространением этих растений и могу рассказать, как за ними правильно ухаживать. В работе с суккулентами есть свои тонкости: например, при перепадах температур на 10−15 градусов они могут вырасти до больших размеров — от 30 до 40 сантиметров.
А вот Наталья Шабалина только недавно начала собирать суккуленты — за 4 года её коллекция разрослась до 300 экземпляров.
«Начинала с небольших листочков, а сейчас уже есть более крупные, коллекционные экземпляры, — делится участница выставки. — Выращиваю дома, на стеллажах с фитолампами. Суккуленты мне нравились давно, но в Иркутске их было сложно достать. Только в последние годы начали появляться питомники и интернет-магазины, где их можно было бы заказать. Сейчас у меня есть образцы со всей России — от Крыма до Владивостока».
Цветут до поздней осени
Цветущих растений на выставке тоже немало — так, Ольга Козлова представила часть своей коллекции стрептокарпусов и пеларгоний.
«Коллекционированием занимаюсь более 15 лет и от этого кайфую, — говорит она. — Поначалу, первые 7−8 лет увлекалась только пеларгониями, потом начала перенимать у коллекционеров что-то интересное. А не так давно увлеклась стрептокарпусами. Меньше чем за год у меня собралась неплохая коллекция».
Внушительную коллекцию цветущих растений представила и Нина Патеруха, которая увлекается комнатными растениями уже 40 лет.
«Поначалу я занималась только фиалками, но в последние годы увлеклась стрептокарпусами, — говорит она. — Полюбила их за неземную красоту и завораживающий вид. Они кажутся мне более яркими, цветение у них начинается ранней весной. Цветут они шапками до самой поздней осени».
Выставка «Дарите женщинам цветы» будет проходить в Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея до 10 марта.