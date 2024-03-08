Умер японский иллюстратор Акира Торияма

ТОКИО, 8 марта. /ТАСС/. Японский иллюстратор Акира Торияма, автор одной из самых известных и продаваемых в мире манги Dragon Ball (в русском переводе — «Жемчуг дракона») умер в Японии на 68-м году жизни. Об этом сообщает журнал Weekly Shonen Jump, который публиковал его произведения.
«Ушел из жизни Акира Торияма, многие работы которого публиковались в журнале Jump. Вся редакция издательства Shueisha глубоко опечалена внезапным известием о его смерти. Нарисованная им манга вышла за пределы границ Японии, ее читают и любят во всем мире. Кроме того, созданные им очаровательные персонажи и его потрясающее дизайнерское чутье оказали большое влияние на многих художников и создателей манги», — говорится в сообщении редакции журнала.
Торияма родился в апреле 1955 года в центральной префектуре Айти. Его работы начали публиковаться в начале 1980-х годов. Широкую известность ему принесла манга Dragon Ball, которая начала выходить в 1985 году. По ней также были сняты многочисленные аниме.
Dragon Ball рассказывает историю о жизни мальчика Сон Гоку, который занимается боевыми искусствами. Он знакомится с девочкой по имени Булма. Вместе они начинают искать семь жемчужин, собрав которые можно вызвать волшебного дракона. В манга описывается детство и взрослая жизнь Сон Гоку и его многочисленные приключения.
Манга Dragon Ball была продана в Японии тиражом около 160 млн экземпляров. По всему миру было продано более 260 млн копий. Это делает ее одной из самых популярных и продаваемых манга за всю историю наряду с One Piece и Naruto.