Умер японский иллюстратор Акира Торияма

«Ушел из жизни Акира Торияма, многие работы которого публиковались в журнале Jump. Вся редакция издательства Shueisha глубоко опечалена внезапным известием о его смерти. Нарисованная им манга вышла за пределы границ Японии, ее читают и любят во всем мире. Кроме того, созданные им очаровательные персонажи и его потрясающее дизайнерское чутье оказали большое влияние на многих художников и создателей манги», — говорится в сообщении редакции журнала.