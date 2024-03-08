«Вы наполняете мир любовью и гармонией»: Минниханов поздравил всех женщин с 8 марта

Еще руководитель республики обратил внимание на то, что государство уделяет большое внимание вопросам защиты материнства и детства, повышения качества жизни российских семей и создания условий для самореализации граждан. Так, 2024 год был объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Российский лидер подчеркнул, что самое важное предназначение семьи — это рождение и воспитание детей, что является залогом преемственности и процветания многонационального народа России.