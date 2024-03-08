В Самарской области отмечают Международный женский день

— Какой бы путь в жизни вы ни выбирали, везде и во всем добиваетесь успеха. Вносите большой вклад в достижение национальных целей развития России, поставленных Президентом Владимиром Путиным. Всегда добросовестно, ответственно подходите к любому делу, смело беретесь за решение сложнейших задач, — сказал Дмитрий Азаров.