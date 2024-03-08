В Самарской области отмечают Международный женский день

Глава региона Дмитрий Азаров поздравил жительниц Самарской области с Международным женским днем. В своем обращении губернатор подчеркнул, что 8 Марта — особенный праздник, который дает возможность выразить восхищение и благодарность женщинам за их важный вклад во всех сферах жизни.
— Какой бы путь в жизни вы ни выбирали, везде и во всем добиваетесь успеха. Вносите большой вклад в достижение национальных целей развития России, поставленных Президентом Владимиром Путиным. Всегда добросовестно, ответственно подходите к любому делу, смело беретесь за решение сложнейших задач, — сказал Дмитрий Азаров.
Губернатор обратил внимание на значимость традиционных семейных ценностей, которые сохраняют женщины, и выразил уверенность в том, что Год семьи, объявленный Президентом России, создаст дополнительные возможности для счастья и благополучия каждой семьи. Он отметил особый вклад женщин в обеспечение успеха в специальной военной операции и выразил признательность мамам и женам героев.
— Дорогие мамы, жены героев! Все, кто сегодня помогает фронту своим бескорыстным трудом, творчеством, молитвой. Тепло ваших рук, сердечность, стойкость перед лицом испытаний, ваше умение ждать и верить — вот настоящая опора фронта, залог нашей Победы, — добавил Дмитрий Азаров и пожелал женщинам счастья, крепкого здоровья и душевного тепла.