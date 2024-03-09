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В Иркутске будет изменено движение троллейбуса по маршруту № 3

В Иркутске в движении троллейбуса по маршруту № 3 «микрорайон Солнечный — предместье Марата» временно вносят изменения, сообщает городская администрация.
Источник: Соцсети

С 11 марта 2024 года по 26 апреля 2025 года троллейбусы маршрута № 3 будут следовать от остановки «Лодочная» до остановки «Фортуна».

Изменения связаны с проведением работ по реконструкции напорных трубопроводов по улицам Баррикад и Рабочего Штаба.