Трамваи № 5 вернутся на маршрут в Нижнем Новгороде до июля

Движение трамваев по маршруту № 5 (Мыза — улица Маслякова) в Нижнем Новгороде должно возобновиться до июля 2024 года. Об этом сообщает ООО «Экологические проекты» (региональный концессионер).
Как известно, движение по данному маршруту приостановили год назад из-за ремонта трамвайных путей.
Нижегородцы поинтересовались в соцсети о том, когда трамваи вернут на маршрут.
По информации концессионера, работы по ремонту путей идут в графике. Запустить движение планируется во 2 квартале 2024 года.
Ранее сообщалось, что схема движения транспорта изменена перекрестке Бекетова и Нартова.