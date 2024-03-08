Определены суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год

Мусульманин, имеющий доход 40 000 000 сумов в год и более, в дополнение к своим основным расходам обязан отдавать 1/40 (2,5%) своих средств в качестве закята бедным и нуждающимся. Об этом сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.