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Определены суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год

В Управлении мусульман Узбекистана назвали размеры пожертвований, которые мусульмане должны отдавать бедным и нуждающимся.
Источник: Uznews

Мусульманин, имеющий доход 40 000 000 сумов в год и более, в дополнение к своим основным расходам обязан отдавать 1/40 (2,5%) своих средств в качестве закята бедным и нуждающимся. Об этом сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.

Сумма фитр-садака определена с учетом средней цены следующих продуктов:

  • пшеница (14 тыс. сумов);
  • ячмень (20 тыс. сумов);
  • изюм (110 тыс. сумов);
  • финики (180 тыс. сумов).

Каждый по мере своих возможностей может подавать фитр-садака по стоимости одного из перечисленных продуктов.

Фидья-садака — милостыня, выплачиваемая за дни поста, пропущенные в священный месяц Рамадан.

Фитр-садака — это дарение нуждающимся своего имущества в праздничный день.