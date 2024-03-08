Определены суммы закята, фитр-садака и фидья-садака на 2024 год

Мусульманин, имеющий доход 40 000 000 сумов в год и более, в дополнение к своим основным расходам обязан отдавать 1/40 (2,5%) своих средств в качестве закята бедным и нуждающимся. Об этом сообщили в Управлении мусульман Узбекистана.
Сумма фитр-садака определена с учетом средней цены следующих продуктов:
- пшеница (14 тыс. сумов);
- ячмень (20 тыс. сумов);
- изюм (110 тыс. сумов);
- финики (180 тыс. сумов).
Каждый по мере своих возможностей может подавать фитр-садака по стоимости одного из перечисленных продуктов.
Фидья-садака — милостыня, выплачиваемая за дни поста, пропущенные в священный месяц Рамадан.
Фитр-садака — это дарение нуждающимся своего имущества в праздничный день.