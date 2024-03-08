Названы цветы, часто вызывающие у людей аллергию

Чаще всего аллергию вызывают астры, георгины и герберы. Об этом сообщила RT аллерголог Гульнара Меметова.
«Обычно виновником аллергической реакции становится пыльца — микроскопические зёрна растения», — уточнила врач-эксперт.
Также аллергию могут вызвать хризантемы, ромашки и гипсофилы.
«У них лёгкая и обильная пыльца, которая быстро поднимается в воздух и оседает на самых разных поверхностях», — пояснила она.
А вот каллы, лилии и сирень скорее приведут к сильной головной боли, поскольку аромат у них довольно яркий и тяжёлый.
Наименее опасные в плане аллергии тюльпаны, кустовые розы и нарциссы.
«Стоит помнить, что аллергия — это индивидуальная чувствительность и она может возникнуть даже на цветок из условного списка неаллергенных», — добавила Меметова.
По ее словам, симптомы аллергии на цветы напоминают простуду: у человека краснеют глаза, закладывает нос, появляются слезоточивость, одышка.
«При первых признаках аллергии следует как можно быстрее изолировать цветочный букет, провести влажную уборку комнаты, принять душ и промыть чистой водой нос», — рекомендовала она.
Ранее сообщалось, что аллергия может начаться у нижегородцев в конце марта.