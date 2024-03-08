Гоцанюк: вторую смену в школах Крыма ликвидируют до 2030 года

До 2030 года в Крыму планируют полностью ликвидировать вторую смену в школах. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
По его словам, для решения этой проблемы нужно построить 22 школы. 12 из них планируют возвести до 2027 года.
— Они сейчас строятся, некоторые из них находятся в высокой степени готовности, — сказал Гоцанюк агентству РИА Новости Крым.
Руководитель регионального правительства добавил, что республиканские власти подали предложения о строительстве еще 10 школ. Ожидается, что эти объекты введут в эксплуатацию до 2030 года.
— Таким образом, мы полностью ликвидируем вторую смену в школах, — подчеркнул крымский премьер.
Гоцанюк отметил, что за последние 10 лет в республике построили 10 школ. В общей сложности эти образовательные учреждения рассчитаны на 6800 мест.