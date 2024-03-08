ТОП-10 подарков, которые узбекистанки хотят получить на 8 марта

Поможет владелице сохранить красоту и уменьшить отечность после сна. Бьюти-подушка — это разновидность ортопедических подушек, у которой могут быть разные формы и покрытие. Как правило, такие подушки имеют эффект памяти и поддерживают лицо в правильном положении. Пользовательницы таких подушек в своих отзывах рассказывают, что меньше чувствуют боли в области шеи, а также заметили, что заломов на шее и лице после пробуждения стало меньше. Кроме того, о плюсах таких подушек говорят и стилисты. Они рекомендуют остановить выбор на подушке с шелковой наволочкой, которая положительно влияет на качество волос.