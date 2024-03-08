Названо число женщин-медиков в Башкирии

По данным руководителя ведомства, в медучреждениях работают более 10,3 тыс. врачей, свыше 32 тыс. фельдшеров, акушерок и медсестер, 270 провизоров и 110 фармацевтов.
Ранее на стенде региона в Москве представили «Территорию женского счастья».
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По данным руководителя ведомства, в медучреждениях работают более 10,3 тыс. врачей, свыше 32 тыс. фельдшеров, акушерок и медсестер, 270 провизоров и 110 фармацевтов.
Ранее на стенде региона в Москве представили «Территорию женского счастья».