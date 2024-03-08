Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Названо число женщин-медиков в Башкирии

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин назвал число женщин, которые сегодня трудятся в системе медицины республики.

По данным руководителя ведомства, в медучреждениях работают более 10,3 тыс. врачей, свыше 32 тыс. фельдшеров, акушерок и медсестер, 270 провизоров и 110 фармацевтов.

Ранее на стенде региона в Москве представили «Территорию женского счастья».

медицина