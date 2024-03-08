Губернатор Алексей Текслер обратился к челябинским женщинам

«Женщины во все времена были опорой общества. Этот год объявлен президентом Годом семьи. Именно женщина всегда была и остается ее основой. Каждая женщина воплощает в себе красоту, душевную чуткость, милосердие, доброту и любовь», — подчеркнул глава региона в своем поздравлении.