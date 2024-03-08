Губернатор Александр Гусев поздравил жительниц Воронежской области с 8 Марта

Губернатор Александр Гусев и спикер регионального парламента Владимир Нетесов поздравили жительниц Воронежской области с Международным женским днем — 8 Марта. Поздравление опубликовала пресс-служба облправительства.
— Дорогие женщины, 8 Марта — символ весны и солнца. В этот день мы с особым воодушевлением благодарим женщин за способность делать мир лучше, наполнять его красотой и светлыми чувствами. Таким умением в полной мере обладают наши прекрасные воронежские женщины. Вы, милые землячки, являетесь примером и в профессиональной деятельности, и в семейной жизни. Мы очень ценим вашу самоотдачу, очарование, терпение, поддержку. Вы — наш главный источник вдохновения, — подчеркнули первые лица региона.
Слова особой признательности Александр Гусев и Владимир Нетесов адресовали мамам, бабушкам, женам, дочерям, сестрам и подругам участников специальной военной операции, отметив, что наши герои знают — их любят и ждут. Это придает им сил и уверенности в Победе. А женщины, несмотря на повседневные заботы, проявляют патриотизм и искренне помогают бойцам и фронту.
— Очаровательные наши женщины! Мужчины, возможно, не так часто говорят вам возвышенные слова. Но знайте, они всегда восторгаются вами и стараются, чтобы вы чаще улыбались. Пусть каждой из вас дарят цветы, комплименты и заботу! А мы желаем вам радости и счастья! Любите и будьте любимы! С праздником! — говорится в поздравлении.