Губернатор Александр Гусев поздравил жительниц Воронежской области с 8 Марта

— Очаровательные наши женщины! Мужчины, возможно, не так часто говорят вам возвышенные слова. Но знайте, они всегда восторгаются вами и стараются, чтобы вы чаще улыбались. Пусть каждой из вас дарят цветы, комплименты и заботу! А мы желаем вам радости и счастья! Любите и будьте любимы! С праздником! — говорится в поздравлении.