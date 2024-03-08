Где в Казахстане женщины зарабатывают больше мужчин

Большинство показателей, которые представлены Первым кредитным бюро, демонстрируют положительные тенденции.
На сегодняшний день женщин в Казахстане больше, чем мужчин, а это 51,2% населения.
«Населенный пункт с самой большой долей женщин — поселок Шульбинск в Абайской области — 56,3%. Территория нашей страны с самой низкой долей женщин — поселок Жезказган возле одноименного города в Улытауской области (25%)».Первое кредитное бюро.
При этом среднемесячная зарплата сотрудниц в целом на 21% ниже, чем у сотрудников. Но в некоторых сферах женщины впереди мужчин:
в телерадиовещании средние зарплаты у представительниц прекрасного пола больше на 8,7%, в секторе обеспечения безопасности — на 17%, в дошкольном образовании — на 37,5%
Половина занятых женщин РК трудится в основном в трех секторах: образование, торговля, сельское хозяйство.
Самое «матриархальное» место в стране — город Шымкент. Здесь женщины возглавляют 77% домохозяйств.
Ранее специалисты подсчитали, сколько женщин живет в Казахстане.