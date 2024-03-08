В Новосибирске наградили многодетных матерей

Губернатор Андрей Травников вручил знаки отличия «За материнскую доблесть» 15 многодетным матерям. По традиции многодетных матерей в регионе чествуют в преддверии 8 марта.
На данный момент в Новосибирской области более 280 тысяч семей, каждая шестая из них — многодетная. За последние шесть лет число многодетных семей увеличилось почти в два раза — с 25 106 в 2018 году до 47 061 в 2023 году.
Всего с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1 308 многодетных матерей. Среди представленных в этот раз к награждению знаком отличия «За материнскую доблесть» — 13 женщин с 5 детьми, 1 женщина с 6 детьми, 1 женщина с 7 детьми. Возраст самой молодой мамы — 34 года. Женщинам выплачивается единовременно 50 тысяч рублей. Также предоставляется компенсация 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.