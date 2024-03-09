Медики отмечают сезонный рост заболеваемости коронавирусом

В целом же медики считают эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями стабильной. Они отмечают некоторое снижение количество заболевших — заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае регистрируется ниже уровня эпидемического порога на 8 процентов.