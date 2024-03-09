Медики отмечают сезонный рост заболеваемости коронавирусом

Санитарные власти Приморья призвали жителей региона пользоваться в местах массового скопления людей защитными масками. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Это связано с увеличением в крае количества заболевших коронавирусом. Медики отмечают, что заболеваемость в крае вновь пошла в рост.
По данным ведомства, за неделю в Приморье вирус выявили у 345 жителей региона. По сравнению с предыдущей неделей их количество увеличилось почти на треть. Специалисты Роспотребнадзора называют нынешний подъём заболеваемости сезонным.
В целом же медики считают эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями стабильной. Они отмечают некоторое снижение количество заболевших — заболеваемость гриппом и ОРВИ в крае регистрируется ниже уровня эпидемического порога на 8 процентов.
В основном болезни вызывают вирусы негриппозной этиологии. Это риновирусы, РС-вирусы и коронавирусы.