Всемирный банк подсчитал, где больше всего женщин

МИНСК, 8 мар — Sputnik. Самая большая доля населения женщин в Армении, об этом свидетельствуют открытые статистические данные Всемирного банка.
Международная организация обобщает сведения о населении раз в несколько лет. Последние опубликованные данные зафиксировали ситуации по состоянию на 2022 год.
Женская доля в структуре населения преобладает над мужской в большей части стран в мире. Во Всемирном банке подсчитали, что женщин больше, чем мужчин в 121 государстве из 193. Поровну мужчин и женщин поровну Гренаде и Панаме.
В среднем на женщин приходится 49,7% от общего населения в мире. Самая большая доля женского населения в мире проживает в Армении, где эта цифра достигает 55%. Следом идет Украина — 54,08%, а на третьем месте расположилась Беларусь — 53,96%.
«В России доля женского населения составляет 53,56%. А ближайшие соседи России по рейтингу — Латвия и Литва (53,62% и 53,03% соответственно)», — пишет РИА Новости.
В самом конце рейтинга разместились государства Персидского залива. В Катаре на женщин приходится всего 27,94% населения, в ОАЭ 30,65%, а в Бахрейне 38,04%.