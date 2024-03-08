Губернатор Василий Голубев поздравил жительниц Дона с 8 Марта

Кажется, нам, мужчинам, все по плечу. Мы покоряем планету, строим города, создаем производства, но не в нашей власти сотворить настоящее чудо — подарить миру новую жизнь. Дорогие наши, мы вас очень ценим, порой выражая свои чувства не так, как хотелось бы. Но поверьте, мы действительно восхищаемся вами, вашей красотой, добротой, отзывчивостью. Вы важны и прекрасны в любой роли! Вы дарите заботу и тепло, любите всей душой, а мы любим вас. Жены, дочери, мамы, бабушки и сестры, я желаю, чтобы ваши сердца всегда были спокойны за родных и близких, чтобы ваши глаза сияли от счастья, а улыбки как можно чаще появлялись на лицах. Они для нас — лучшая награда. С праздником вас, родные и любимые! С Международным женским днем!" — сказал донской глава.