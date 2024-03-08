Губернатор Василий Голубев поздравил жительниц Дона с 8 Марта

"Говорят, мир, в котором мы живем, принадлежит мужчинам. Мужчины управляют делами в бизнесе, принимают важные решения, совершают благородные поступки и даже подвиги. Но ради кого? Традиционно считается, что мужчины сделаны из стали, а женщины тонкие и нежные. Но в женской слабости столько созидательной силы! Вы пробуждаете в мужчинах лучшие качества: желание творить, преображать мир, побеждать. Мы стремимся вас оберегать, защищать, и это мотивирует нас быть смелыми и выносливыми. Да, зачастую именно мы, мужчины, стоим у штурвала, но порой от одного только вашего слова зависит, куда мы его повернем и как будем преодолевать трудности, которые встретятся нам на пути: в одиночку или имея крепкий надежный тыл!
Кажется, нам, мужчинам, все по плечу. Мы покоряем планету, строим города, создаем производства, но не в нашей власти сотворить настоящее чудо — подарить миру новую жизнь. Дорогие наши, мы вас очень ценим, порой выражая свои чувства не так, как хотелось бы. Но поверьте, мы действительно восхищаемся вами, вашей красотой, добротой, отзывчивостью. Вы важны и прекрасны в любой роли! Вы дарите заботу и тепло, любите всей душой, а мы любим вас. Жены, дочери, мамы, бабушки и сестры, я желаю, чтобы ваши сердца всегда были спокойны за родных и близких, чтобы ваши глаза сияли от счастья, а улыбки как можно чаще появлялись на лицах. Они для нас — лучшая награда. С праздником вас, родные и любимые! С Международным женским днем!" — сказал донской глава.