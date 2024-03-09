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Знаменитый дом-холодильник с бычьей головой: завершается реставрация исторического здания во Владивостоке

Во Владивостоке завершают реконструкцию дома с головой быка на фасаде.
Источник: Комсомольская правда

Реставрацию исторического складского здания, построенного в начале ХХ века, заканчивают во Владивостоке. Здание с головой быка пережило несколько ипостасей и теперь станет общественно-деловым центром, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Склад-холодильник «Унион» был построен еще в 1915—1916 года для промышленных нужд совместного предприятия Русского электрического общества и Русско-Азиатского банка. Внутри располагалось 11 холодильных камер, оборудованных по последнему на тот момент слову техники и способных вместить до 1080 тонн мяса. Для обеспечения складской части был установлен грузовой лифт на 750 кг.

После революции и национализации «Здание с головой быка» перешло Тихоокеанскому флоту, однако в 90-х годах свое значение утратил. Некоторое время здание тихо приходило в негодность в лучшем случае становясь вместилищем выставок, пока в 2018 году дом не признали памятником истории и культуры регионального значения.

Вновь здание появилось в инфополе, когда одна из владивостокских компаний занялась реставрацией. Тогда «Комсомольская правда» рассказывала о начатых мероприятиях. Обеспокоенных стремительным сносом фасада местных жителей уверили, что исторический облик здания сохранят, а все мероприятия согласованы с краевой инспекцией. Также собственник здания рассказал о новой роли исторического памятника: общественно-деловой центр с офисными помещениями.

Теперь же работы подходят к концу. Строительные леса убраны от фасада, в здании появились новые входы и окна, а бычья голова, давшая имя постройке, воссоздана прямо на месте.

Напомним, ранее «КП» рассказывала о другом восстановлении исторического вида. Еще с 21 февраля в центре города приступили к сносу «Дворца связи», так как пристройка не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

строительство