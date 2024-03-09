Знаменитый дом-холодильник с бычьей головой: завершается реставрация исторического здания во Владивостоке

Реставрацию исторического складского здания, построенного в начале ХХ века, заканчивают во Владивостоке. Здание с головой быка пережило несколько ипостасей и теперь станет общественно-деловым центром, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Склад-холодильник «Унион» был построен еще в 1915—1916 года для промышленных нужд совместного предприятия Русского электрического общества и Русско-Азиатского банка. Внутри располагалось 11 холодильных камер, оборудованных по последнему на тот момент слову техники и способных вместить до 1080 тонн мяса. Для обеспечения складской части был установлен грузовой лифт на 750 кг.
После революции и национализации «Здание с головой быка» перешло Тихоокеанскому флоту, однако в 90-х годах свое значение утратил. Некоторое время здание тихо приходило в негодность в лучшем случае становясь вместилищем выставок, пока в 2018 году дом не признали памятником истории и культуры регионального значения.
Теперь же работы подходят к концу. Строительные леса убраны от фасада, в здании появились новые входы и окна, а бычья голова, давшая имя постройке, воссоздана прямо на месте.
Напомним, ранее «КП» рассказывала о другом восстановлении исторического вида. Еще с 21 февраля в центре города приступили к сносу «Дворца связи», так как пристройка не соответствовала требованиям пожарной безопасности.