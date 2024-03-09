Знаменитый дом-холодильник с бычьей головой: завершается реставрация исторического здания во Владивостоке

Склад-холодильник «Унион» был построен еще в 1915—1916 года для промышленных нужд совместного предприятия Русского электрического общества и Русско-Азиатского банка. Внутри располагалось 11 холодильных камер, оборудованных по последнему на тот момент слову техники и способных вместить до 1080 тонн мяса. Для обеспечения складской части был установлен грузовой лифт на 750 кг.