Новосибирскстат составил портрет жительницы региона

На каждую тысячу мужчин приходится 1 185 женщин. В городах это соотношение еще более выражено — 1 214 женщин на тысячу мужчин, в то время как в сельской местности разница уменьшается и составляет 1 078 женщин на тысячу мужчин. Каждый год рождается больше мальчиков, чем девочек, в среднем на 100 новорожденных девочек приходится от 103 до 108 мальчиков. В 2022 году в регионе появилось на свет 13 тысяч девочек.