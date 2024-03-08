Десять автобусных маршрутов изменят в Воронеже

С 1 апреля в Воронеже внесут коррективы в десять городских автобусных маршрутов, предупреждает Единый оператор городских пассажирских перевозок. В схемы движения на маршрутах № 6, 8, 36, 56 и 65 при движении из центра включат остановочный пункт «Улица Димитрова» — возле рынка «Придача» (Димитрова, 64а). Одновременно с этим на маршрутах №З, 9КС, 16, 46 и 47 при движении в центр исключат остановку «Областная больница» на Московском проспекте, 155 (Центр медицины катастроф). Обновлено 9 марта. В управлении транспорта мэрии Воронежа скорректировали информацию об исключении остановки «Областная больница». Речь идет о четной стороне улицы — по направлению на выезд из города. Подробнее — здесь. РИА «Воронеж» рассказывало, что с 1 марта изменился путь следования автобусного маршрута № 55 «Улица Лидии Рябцевой — Областной туберкулезный диспансер». В феврале в Воронеже начала работу горячая линия, с помощью которой горожане могут пожаловаться на хамское поведение водителей общественного транспорта, сообщить о нарушениях водителями ПДД и игнорировании остановок. Звонки принимают Единый оператор городских пассажирских перевозок и управление транспорта. Подробнее об этом — здесь.